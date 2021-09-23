22 сентября канал BBC One обнародовал трогательный документальный фильм о герцоге Эдинбургском "Принц Филипп: королевская семья вспоминает". В нем члены монаршей семьи припоминают нрав Филиппа.

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Последний разговор принцев Чарльза и Филиппа

По словам принца Уэльского, даже в последние дни своей жизни герцог Эдинбургский сохранял чувство юмора.

Я попытался обсудить с ним его предстоящий день рождения и получил ответ: "Я должен быть жив для этого, не так ли?". У меня очень счастливые воспоминания об отце, и нам посчастливилось прожить с ним почти 100 лет,

– поделился Чарльз.

Принц Гарри также вспомнил один из разговоров с дедушкой. Тогда он отправлялся в Афганистан, где служил авиационным наводчиком.

"Он сказал мне: "Убедись, что вернешься живым". Когда я вернулся, у нас не было глубоких дискуссий. Он сказал: "Ну, ты сделал это"", – вспомнил Гарри.

О чем рассказывают в фильме