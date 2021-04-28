Принц Гарри и Меган Маркл выступят на концерте Vax Live с речью. Пригласила супругов на мероприятие организация, борющаяся с бедностью, Global Citizen.

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Принц Гарри и Меган Маркл выступят на концерте

Global Citizen, которая организует мероприятие, пригласила королевскую пару возглавить кампанию Vax Live event. Кампания направлена ​​побудить правительство жертвовать большие дозы вакцин и ресурсы для обеспечения справедливого распределения препаратов от коронавируса для всех.

Мы должны добиваться справедливого распределения вакцин и тем самым восстановить веру в нашу общую человечность. Миссия не могла быть более насущной и важной,

– высказались Меган Маркл и принц Гарри.

Добавим, что Vax Live event также призывает различные предприятия делать пожертвования средств для закупа вакцин, а фармацевтические компании – снижать цены на препараты, чтобы сделать их доступными.

Что известно о концерте

Ведущей мероприятия Vax Live станет известная американская певица Селена Гомес. Кроме нее, среди артистов на концерте будут присутствовать Дженнифер Лопес, Foo Fighters и Эдди Веддер с Pearl Jam.

Мероприятие посетят и политики:

президент США Джо Байден;

американская вице-президент Камала Харрис;

французский президент Эммануэль Макрон;

премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Трансляция концерта будет проходить 8 мая. Ее запишут на стадионе SoFi в Калифорнии.