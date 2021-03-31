Дядя Кейт Миддлтон вступился за нее после конфликта с Меган Маркл
О резонансном интервью принца Гарри и Меган Маркл до сих пор говорят известные личности и члены семьи. В частности, слова Меган о конфликте с ней Кейт Миддлтон прокомментировал дядя герцогини. Он заявил, что племянница вряд ли довела бы кого-то до слез.
Источник:The Independent
Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри до сих пор вызывает огромное количество внимания. О нем высказался близкий родственник герцогини Кембриджской Гэри Голдсмит.
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Дядя Кейт встал на ее сторону
Мужчина отметил, что знает Кейт Миддлтон с самого детства, и она имеет замечательный характер. А потому не может довести кого-то до истерики или до слез. По его мнению, вина конфликта лежит на Меган Маркл.
Я знаю Кейт с самого момента ее появления на свет. В ней нет ни капли подлости. Это просто не в ее характере. Внутри Кейт еще красивее, чем снаружи. Если кто-то в тот день и выражал недовольство, так это скорее была Меган. Кейт точно попыталась бы прийти к примирению,
– рассказал дядя герцогине.
Гэри Голдсмит добавил, что будет бороться за честь своей племянницы до самой смерти. Он назвал герцогиню Кембриджскую лучшим человеком, которого когда-либо знал.
Что известно о конфликте Меган Маркл и Кейт Миддлтон
- В интервью Опре Уинфри Меган Маркл призналась, что не доводила Кейт Миддлтон до слез, как тогда заявляли британские таблоиды. Меган рассказала, что все происходило наоборот – герцогиня Кембриджская ранила ее чувства.
- Маркл добавила, что Кейт извинилась за то, что заставила ее плакать. Поэтому жена принца Гарри не держит на нее зла.
- Впоследствии стало известно, что Меган Маркл просила дворец вмешаться в конфликт, но ей отказали со словами, что они не будут распространять "пустых слухов" о герцогине Кембриджской.
- Журналистка Кэти Николл считает, что для Кейт Миддлтон высказывание Меган об их конфликте было унизительным. Герцогиня не желала распространения информации в СМИ, поэтому для нее больно снова возвращаться к инциденту.
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