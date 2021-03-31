О резонансном интервью принца Гарри и Меган Маркл до сих пор говорят известные личности и члены семьи. В частности, слова Меган о конфликте с ней Кейт Миддлтон прокомментировал дядя герцогини. Он заявил, что племянница вряд ли довела бы кого-то до слез.

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри до сих пор вызывает огромное количество внимания. О нем высказался близкий родственник герцогини Кембриджской Гэри Голдсмит.

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Дядя Кейт встал на ее сторону

Мужчина отметил, что знает Кейт Миддлтон с самого детства, и она имеет замечательный характер. А потому не может довести кого-то до истерики или до слез. По его мнению, вина конфликта лежит на Меган Маркл.

Я знаю Кейт с самого момента ее появления на свет. В ней нет ни капли подлости. Это просто не в ее характере. Внутри Кейт еще красивее, чем снаружи. Если кто-то в тот день и выражал недовольство, так это скорее была Меган. Кейт точно попыталась бы прийти к примирению,

– рассказал дядя герцогине.

Гэри Голдсмит добавил, что будет бороться за честь своей племянницы до самой смерти. Он назвал герцогиню Кембриджскую лучшим человеком, которого когда-либо знал.

Что известно о конфликте Меган Маркл и Кейт Миддлтон