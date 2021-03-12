В интервью Меган и Гарри Опре Уинфри Маркл рассказала о том, что не она заставляла плакать Кейт Миддлтон, а наоборот. Оказалось, что жена принца Гарри обращалась к Кенсингтонскому дворцу, чтобы вмешаться в конфликт, но ей отказали.

Королевский биограф Омид Скоби, автор книги "Гарри и Меган и их современная королевская семья", рассказал новые детали истории конфликта между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Он поделился скандальными подробностями о монаршей семье.

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Детали ссоры Кейт и Меган

Во время подготовки к свадьбе Меган и Гарри Кейт Миддлтон довела девушку до слез, – такую ​​версию событий рассказала Маркл Опре Уинфри. Зато в прессе писали, что все происходило наоборот.

Омид Скоби утверждает, что после того, как в СМИ начали распространять ложные заголовки, Меган прислала электронное письмо, где попросила Кенсингтонский дворец вмешаться в ситуацию и рассказать, что произошло на самом деле.

На письмо Меган Маркл не отреагировали. В королевском дворце заявили, что не будут распространять о Миддлтон "пустых слухов", поэтому дезинформация и дальше появлялась в сети и прессе.

Зато, когда Кенсингтонский дворец попросил Меган Маркл опровергнуть слухи о том, что принц Уильям запугивал супругов перед тем, как сложить королевские обязанности, жена Гарри также отказалась делать это.

Если мы просто разбрасываемся какими-то заявлениями сейчас, то, может быть, Кенсингтонский дворец наконец скажет, что я не доводила Кейт до слез,

– якобы сказала Меган помощнику.



Кейт Миддлтон и Меган Маркл / Фото Getty Images

Ссора Меган Маркл и Кейт Миддлтон