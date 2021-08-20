Принц Гарри и Меган считают, что Елизавета II бездушно отреагировала на скандальное интервью

Принц Гарри и Меган Маркл дали резонансное интервью Опре Уинфри еще в марте этого года, но оно обсуждается прессой до сих пор. Супруги не были удивлены реакцией монаршей семьи на их заявления. Они считают, что Елизавета II не взяла на себя ответственность признать вину.

Королевские биографы Кэролайн Дюран и Омид Скоби выпустили обновленную версию биографии принца Гарри и Меган Маркл "В поисках свободы" (Finding Freedom). В ней рассказывают о мыслях герцогов Сассекских относительно скандального интервью Опре Уинфри.

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Принц Гарри и Меган обвиняют королеву в безответственности

По словам биографов, звездные супруги совсем не жалеют о скандальных заявлениях, которые были озвучены в их беседе с телеведущей. Напомним, что Меган Маркл рассказывала о суицидальных мыслях и расизме в королевской семье.

Источник сообщил, что пара не была удивлена реакцией Букингемского дворца на их интервью. Гарри и Меган считают, что монаршая семья не решилась взять на себя ответственность за проступки и признать их. Именно поэтому процесс разрушения отношений супругов и королевской семьи не остановился.

Члены королевской семьи после выхода беседы с Опрой на экраны заявили , что были расстроены, когда узнали о переживаниях пары. В то же время Елизавета II отметила, что "воспоминания могут отличаться".

Фраза о воспоминаниях была болезненной для принца Гарри и Меган Маркл, пишут биографы. Пару также разочаровало то, что королева никак не прокомментировала расизм в королевской семье. Отметим, что в СМИ считают, что о цвете лица малыша Арчи говорила Дочь Елизаветы II принцесса Анна.