Королевские биографы Кэролайн Дюран и Омид Скоби выпустили обновленную версию биографии принца Гарри и Меган Маркл "В поисках свободы" (Finding Freedom). В ней рассказывают о мыслях герцогов Сассекских относительно скандального интервью Опре Уинфри.

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Принц Гарри и Меган обвиняют королеву в безответственности

По словам биографов, звездные супруги совсем не жалеют о скандальных заявлениях, которые были озвучены в их беседе с телеведущей. Напомним, что Меган Маркл рассказывала о суицидальных мыслях и расизме в королевской семье.

Источник сообщил, что пара не была удивлена реакцией Букингемского дворца на их интервью. Гарри и Меган считают, что монаршая семья не решилась взять на себя ответственность за проступки и признать их. Именно поэтому процесс разрушения отношений супругов и королевской семьи не остановился.

Обратите внимание. Члены королевской семьи после выхода беседы с Опрой на экраны заявили, что были расстроены, когда узнали о переживаниях пары. В то же время Елизавета II отметила, что "воспоминания могут отличаться".

Фраза о воспоминаниях была болезненной для принца Гарри и Меган Маркл, пишут биографы. Пару также разочаровало то, что королева никак не прокомментировала расизм в королевской семье. Отметим, что в СМИ считают, что о цвете лица малыша Арчи говорила Дочь Елизаветы II принцесса Анна.