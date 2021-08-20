Королевские биографы Кэролайн Дюран и Омид Скоби выпустили обновленную версию биографии принца Гарри и Меган Маркл "В поисках свободы" (Finding Freedom). В ней рассказывают о мыслях герцогов Сассекских относительно скандального интервью Опре Уинфри.
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Принц Гарри и Меган обвиняют королеву в безответственности
По словам биографов, звездные супруги совсем не жалеют о скандальных заявлениях, которые были озвучены в их беседе с телеведущей. Напомним, что Меган Маркл рассказывала о суицидальных мыслях и расизме в королевской семье.
Источник сообщил, что пара не была удивлена реакцией Букингемского дворца на их интервью. Гарри и Меган считают, что монаршая семья не решилась взять на себя ответственность за проступки и признать их. Именно поэтому процесс разрушения отношений супругов и королевской семьи не остановился.
Фраза о воспоминаниях была болезненной для принца Гарри и Меган Маркл, пишут биографы. Пару также разочаровало то, что королева никак не прокомментировала расизм в королевской семье. Отметим, что в СМИ считают, что о цвете лица малыша Арчи говорила Дочь Елизаветы II принцесса Анна.
- Напомним, 7 марта на экраны вышла откровенная беседа королевской четы с Опрой Уинфри. В западных СМИ ее прозвали "взрывчаткой".
- Интервью получило немалый резонанс, о нем писали в прессе и говорили на телевидении. В то же время слова Меган и Гарри подвергали сомнениям и критиковали. Многие считают, что супруги просто хотели вернуть себе популярность.