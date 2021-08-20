Королівські біографи Керолайн Дюран та Омід Скобі випустили оновлену версію біографії принца Гаррі та Меган Маркл "У пошуках свободи" (Finding Freedom). У ній розповідають про думки герцогів Сассекських щодо скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі.

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Принц Гаррі й Меган звинувачують королеву у безвідповідальності

За словами біографів, зіркове подружжя зовсім не шкодує про скандальні заяви, що були озвучені в їхній бесіді з телеведучою. Нагадаємо, що Меган Маркл розповідала про суїцидальні думки та расизм у королівській сім'ї.

Джерело повідомило, що пара не була здивована реакцією Букінгемського палацу на їхнє інтерв'ю. Гаррі та Меган вважають, що монарша родина не наважилась взяти на себе відповідальність за провини й визнати їх. Саме тому процес руйнування стосунків подружжя та королівської сім'ї не зупинився.

Зверніть увагу. Члени королівської родини після виходу бесіди з Опрою на екрани заявили, що були засмучені, коли дізналися про переживання пари. Водночас Єлизавета II зауважила, що "спогади можуть відрізнятися".

Фраза про спогади була болючою для принца Гаррі та Меган Маркл, пишуть біографи. Пару також розчарувало те, що королева ніяк не прокоментувала расизм у королівській родині. Зазначимо, що у ЗМІ вважають, що про колір обличчя малюка Арчі говорила донька Єлизавети II принцеса Анна.