Принц Гарри и Меган Маркл планируют крестить дочь в Виндзоре, – СМИ
Источник:The Daily Mail
Принц Гарри и Меган Маркл около полутора месяцев назад стали родителями дочери, которую планируют вскоре окрестить. Близкие друзья пары рассказали, что супруги хотят совершить церемонию в Виндзоре.
4 июня семья принца Гарри и Меган Маркл пополнилась. У супругов родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана. Звездные родители уже задумываются о крещении.
К слову Муж принцессы Беатрис очаровал снимком пары в годовщину свадьбы
Где принц Гарри и Меган покрестят дочь
Выяснилось, что для крестин принц Гарри и Меган Маркл будут готовы полететь в Великобританию. Они хотят, чтобы Лилибет Диану крестили в Виндзоре.
Гарри уже рассказал нескольким людям, что они с Меган хотят, чтобы Лили крестили в Виндзоре, как и ее брата. Они ждут подходящего момента,
– рассказал источник.
Инсайдер также добавил, что принц Гарри хотел бы видеть на крещении дочери королеву Елизавету II.
Отметим, что крестины сына Меган и Гарри Арчи состоялись 6 июля 2019 года в часовне Виндзорского замка. Туда не могли проникнуть журналисты, а потому церемония была частной. Тогда британская королева не смогла прийти на Крещение из-за плотного графика.
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями: что известно
- 4 июня у супругов родилась девочка – Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Виндзор. О пополнении в семье родители сообщили через два дня. Им была очень важна конфиденциальность. Новорожденная девочка заняла восьмое место в очереди на британский престол.
- Почти все члены королевской семьи поздравили супругов в социальных сетях. С публичным комментарием выступили принц Чарльз и Кейт Миддлтон.
- Елизавета II первой узнала о рождении правнучки. Принц Гарри и Меган присылали ей фотографии Лилибет. Герцоги Кембриджские взамен прислали девочке подарок.
- Имя новорожденной дочери вызвало немало споров в прессе и сети. Некоторые эксперты отмечали, что королева обидится, что ее особое прозвище теперь носит правнука. И друг принца Гарри заверил, что он просил у бабушки благословения перед тем, как дать девочке имя. Из-за скандальных статей Меган и Гарри очень возмущены.