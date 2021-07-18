Принц Гарри и Меган Маркл планируют крестить дочь в Виндзоре, – СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл около полутора месяцев назад стали родителями дочери, которую планируют вскоре окрестить. Близкие друзья пары рассказали, что супруги хотят совершить церемонию в Виндзоре.

4 июня семья принца Гарри и Меган Маркл пополнилась. У супругов родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана. Звездные родители уже задумываются о крещении.

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Где принц Гарри и Меган покрестят дочь

Выяснилось, что для крестин принц Гарри и Меган Маркл будут готовы полететь в Великобританию. Они хотят, чтобы Лилибет Диану крестили в Виндзоре.

Гарри уже рассказал нескольким людям, что они с Меган хотят, чтобы Лили крестили в Виндзоре, как и ее брата. Они ждут подходящего момента,

– рассказал источник.

Инсайдер также добавил, что принц Гарри хотел бы видеть на крещении дочери королеву Елизавету II.

Отметим, что крестины сына Меган и Гарри Арчи состоялись 6 июля 2019 года в часовне Виндзорского замка. Туда не могли проникнуть журналисты, а потому церемония была частной. Тогда британская королева не смогла прийти на Крещение из-за плотного графика.

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