17 июля 2020 года внучка Елизаветы II принцесса Беатрис и итальянский граф Эдоардо Мапелли Моцци поженились. Из-за пандемии коронавируса церемония прошла без сотни гостей и с определенными коррективами.

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Эдоардо Мапелли Моцци поздравил жену с годовщиной

Уже через год супруги, которые скоро станут родителями, отпраздновали первую годовщину свадьбы. По этому случаю Эдоардо опубликовал романтическое фото с любимой.

Принцесса Беатрис позировала с мужем на фоне гор. Она предстала в черном топе и больших солнцезащитных очках и улыбалась. Мапелли Моцци нежно прислонился к любимой.

Не могу поверить, что прошел год. С тех пор каждая секунда каждого дня была полна радости, счастья, смеха и любви. Ты самый добрый, самый милый и красивый человек в мире. Спасибо, любимая, за каждую секунду,

– написал Эдоардо.

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