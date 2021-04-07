Принц Гарри хочет извинений от королевской семьи, – СМИ
Отношения супругов принца Гарри и Меган Маркл и королевской семье были напряженными еще до их интервью. Однако откровенный разговор с Опрой Уинфри не улучшил ситуацию, поэтому внук Елизаветы II хочет, чтобы семья извинилась перед его женой.
Источник:The Express
Первый раскол между супругами Меган Маркл и принца Гарри и монаршей семьи произошел после отказа пары от королевских обязанностей. Впоследствии интервью Опри Уинфри ухудшило отношения между братьями Гарри и Уильямом. Положение отношений между обеими семьями не становится лучше.
Стоит прочитать Солгали 17 раз: новые подробности интервью Меган Маркл и принца Гарри
Принц Гарри хочет, чтобы королевская семья извинилась перед Меган
Несмотря на то, что супруги сейчас живут в Соединенных Штатах совершенно новой жизнью, они не могут забыть обиды, которые все еще держат на монаршую семью.
Проблема Гарри заключается в том, что он зациклен на том, чтобы быть прав. Несмотря на то, что он сам утверждает, что готов двигаться дальше, он не отступит, пока не получит извинений от своей семьи,
– сообщил инсайдер.
В частности, принц Гарри хочет, чтобы его семья извинилась перед Меган Маркл за тяжелые условия жизни во дворце, нежелание помочь, когда его жена была на грани суицида, и расизм в отношении сына Арчи.
Реакция Букингема на интервью Гарри и Меган
- Стоит заметить, что после выхода интервью Букингемский дворец выпустил заявление, где утверждается о приверженности монаршей семьи к супругам, несмотря ни на что. Также королева выразила обеспокоенность относительно высказываний Меган.
- Впоследствии принц Уильям публично выступил в защиту королевской семьи и заявил, что они не расисты.
- Инсайдеры считают, что королева и принц Чарльз поддержали внука и сына в его решении.
Поделиться новостью