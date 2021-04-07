Отношения супругов принца Гарри и Меган Маркл и королевской семье были напряженными еще до их интервью. Однако откровенный разговор с Опрой Уинфри не улучшил ситуацию, поэтому внук Елизаветы II хочет, чтобы семья извинилась перед его женой.

Первый раскол между супругами Меган Маркл и принца Гарри и монаршей семьи произошел после отказа пары от королевских обязанностей. Впоследствии интервью Опри Уинфри ухудшило отношения между братьями Гарри и Уильямом. Положение отношений между обеими семьями не становится лучше.

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Принц Гарри хочет, чтобы королевская семья извинилась перед Меган

Несмотря на то, что супруги сейчас живут в Соединенных Штатах совершенно новой жизнью, они не могут забыть обиды, которые все еще держат на монаршую семью.

Проблема Гарри заключается в том, что он зациклен на том, чтобы быть прав. Несмотря на то, что он сам утверждает, что готов двигаться дальше, он не отступит, пока не получит извинений от своей семьи,

– сообщил инсайдер.

В частности, принц Гарри хочет, чтобы его семья извинилась перед Меган Маркл за тяжелые условия жизни во дворце, нежелание помочь, когда его жена была на грани суицида, и расизм в отношении сына Арчи.

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