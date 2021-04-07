Стосунки подружжя принца Гаррі та Меган Маркл й королівської сім'ї були напруженими ще до їхнього інтерв'ю. Однак відверта розмова з Опрою Вінфрі не покращила ситуацію, тому онук Єлизавети II хоче, щоб сім'я вибачилась перед його дружиною.

Перший розкол між подружжям Меган Маркл та принца Гаррі й монаршої родини стався після відмови пари від королівських обов'язків. Згодом інтерв'ю Опрі Вінфрі погіршило стосунки між братами Гаррі та Вільямом. Становище відносин між обома сім'ями не стає кращим.

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Принц Гаррі хоче, щоб королівська сім'я вибачилась перед Меган

Незважаючи на те, що подружжя зараз живе у Сполучених Штатах абсолютно новим життям, вони не можуть забути образи, які все ще тримають на монаршу родину.

Проблема Гаррі полягає в тому, що він зациклений на тому, щоб мати рацію. Незважаючи на те, що він сам стверджує, що готовий рухатися далі, він не відступить, поки не отримає вибачень від своєї сім'ї,

– повідомив інсайдер.

Зокрема, принц Гаррі хоче, щоб його сім'я вибачилась перед Меган Маркл за важкі умови життя в палаці, небажання допомогти, коли його дружина була на межі суїциду та расизм стосовно сина Арчі.

Реакція Букінгему на інтерв'ю Гаррі й Меган