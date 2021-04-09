В пятницу, 9 апреля, скончался муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Герцог Эдинбургский ушел из жизни в возрасте 99 лет после длительного лечения. В то время как монаршая семья оплакивает потерю, появляются детали прощания с Филиппом.

Смерть старшего члена королевской семьи – тяжелое событие не только для монархии, но и для всего Соединенного Королевства. Великобритания войдет в состояние национального траура и опустит флаги на всех государственных зданиях и военных объектах, кроме Букингемского дворца.

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Сама королева Елизавета вступит в период траура и не будет вести никаких государственных дел. Он продлится от 8 до 30 дней.

Похороны принца Филиппа

Как супруг королевы Елизаветы II, принц Филипп имеет право на государственные похороны в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Однако, как говорится в источнике, покойник просил не проводить его в полноценном формате. Он хотел, чтобы прощание было "без шума" и больше военным, с частной службой в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Предполагают, что на богослужении будут присутствовать лишь члены королевской семьи и, возможно, главы стран Содружества, а телевизионщики и журналисты не смогут попасть в часовню. Однако прощание с принцем Филиппом будет широко освещаться как в Великобритании, так и во всем мире.

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Захоронение принца Филиппа

Тело герцога Эдинбургского может лежать в Вестминстерском зале здания, где проходят заседания Британского парламента. Это позволило бы общественности почтить его память. Однако предполагают, что его оставят во Дворце Святого Иакова, доступ к которому будет разрешен только родным.

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Вероятно, принца Филиппа похоронят в королевской усыпальнице во Фрогморе, расположенной неподалеку от Виндзорского замка. Сейчас дата, время и место похорон еще не подтверждены официально. Известно лишь, что прощание не проводят в воскресенье или в праздники.