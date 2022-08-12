Иван Дорн назвал условия, при которых вернется в россию
Источник:ЖВЛ
Певец Иван Дорн, как и другие украинские исполнители, отказался от карьеры в россии. Однако артист назвал условия, при которых может вернуться в страну-агрессорку.
В начале войны многие украинские артисты заявляли, что навсегда прекратили сотрудничество с россией. Однако через полгода риторика некоторых артистов понемногу меняется.
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Когда Иван Дорн вернется в россию
В мае эксгастролер заявлял, что вернется в россию только тогда, когда там будет развеваться украинский флаг. Но сейчас все поменялось. В новом интервью он назвал четыре условия, при которых вернется в страну-агрессорку с гастролями:
- смена власти в россии;
- прощения всех жителей страны-агрессора перед Украиной;
- признание границ нашего государства;
- признание независимости Украины.
Пока все это не выполнят, Дорн не предстанет перед россиянами, потому что они не уважают украинцев.
Иван Дорн и война в Украине
- После 2014 Дорн продолжал гастролировать в россии. 24 февраля 2022 года музыкальный лейбл Дорна сообщил, что прекращает любое "сотрудничество с российскими брендами, партнерами и артистами".
- российский канал RU.TV разорвал контракты с артистами, не молчащими о войне в Украине. В список этих артистов вошел и Иван Дорн.
- Впоследствии лейбл Ивана Дорна Masterskaya закрыл музыкальный каталог для россии и беларуси.
- 26 марта стало известно, что российские танки вошли в родной город Дорна – Славутич. Артист рассказывал, что город обстреливал, он находился в изоляции.
- После полномасштабного вторжения Дорн дает концерты по всей Европе и собирает деньги для Украины. Певец признался, что не пошел воевать, потому что выступать у него получается куда лучше.
- Артист заявлял, что "язык ни в чем не виноват", поэтому продолжил общаться на русском.
- В апреле 2017 Иван Дорн давал интервью Юрию Дудю, к которому в Украине относятся неоднозначно. Однако певец не считает его пропагандистом. Он убежден, что тот, в отличие от Собчак, не пропутинский.