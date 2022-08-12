Иван Дорн назвал условия, при которых вернется в россию

Певец Иван Дорн, как и другие украинские исполнители, отказался от карьеры в россии. Однако артист назвал условия, при которых может вернуться в страну-агрессорку.

В начале войны многие украинские артисты заявляли, что навсегда прекратили сотрудничество с россией. Однако через полгода риторика некоторых артистов понемногу меняется.

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Когда Иван Дорн вернется в россию

В мае эксгастролер заявлял, что вернется в россию только тогда, когда там будет развеваться украинский флаг. Но сейчас все поменялось. В новом интервью он назвал четыре условия, при которых вернется в страну-агрессорку с гастролями:

смена власти в россии;

прощения всех жителей страны-агрессора перед Украиной;

признание границ нашего государства;

признание независимости Украины.

Пока все это не выполнят, Дорн не предстанет перед россиянами, потому что они не уважают украинцев.

Иван Дорн и война в Украине