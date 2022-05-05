Иван Дорн, как большинство украинцев, не думал, что Россия развернет полномасштабную войну. Певец считал, что Кремль ограничится накоплением войск у границ – "географическим устрашением", поэтому вплоть до 24 февраля 2022 года его лейбл Masterskaya сотрудничал с российскими брендами и артистами.

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Иван Дорн о визите в Москву и "адекватных россиян"

Сейчас Дорн полностью распрощался с российским музыкальным рынком и не планирует ехать в Москву с концертами до тех пор, пока там не изменится власть.

Может приедем тогда, когда Москва будет под украинским флагом. Начнём с Краснодарского края, заберем его обратно, Таганрог, все остальное, а потом до Москвы дойдем. Поставим флаг, скажем: "Нам не нужно к вам ездить, теперь вы к нам приезжайте",

– оптимистично заявил Иван Дорн.

Он с юмором добавил, что даже не жалеет, что не увидит похорон Путина: "Я не видел похорон Сталина, да и Путина не увижу. Ничего страшного".

В то же время артист считает, что есть адекватные россияне, пытающиеся помочь Украине. Из публичных людей – это Монеточка и рэперы Оксимирон, Noize MC. По мнению Дорна, если бы таких было больше, Россия не пошла бы на Украину войной.

Есть точно адекватные россияне. К сожалению, они в большинстве своем уехали из России, сейчас где-то в Европе, многие из них в Грузии. Почему, к сожалению, если бы они все были в России, они могли бы что-то сделать – все силы сосредоточить и остановить весь этот ужас,

– убежден Иван Дорн.

Что известно о позиции Ивана Дорна после начала войны