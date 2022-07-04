Много лет Иван Дорн строил карьеру в стране-агрессорке, так что российский шоу-биз знает изнутри. Он был в теплых отношениях с Юрием Дудем, который осудил Путина за войну в Украине, но россиян виновными не считает. Певец до сих пор хорошего мнения об интервьюере.

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Иван Дорн о Юрии Дуде

Я не считаю Дудя пропагандистом. Я не могу говорить стопроцентно, потому что сейчас я не могу сказать стопроцентно ни о чем в этой жизни,

– заявил Иван Дорн.

"Мне кажется, что он хочет, чтобы Россия была нормальной страной, не путинской. Он делает все для этого. И все интервью, разговоры, контекст, который он дает нам, все свидетельствует о том, что он все же не пропутинский. Да, он болеет за светлое будущее России, это чувствуется, однако он не пропутинский", – добавил певец.

Иван Дорн и Юрий Дудь / Скриншот с видео

Он отметил, что если бы Дудь работал на пропаганду Кремля, то не вывозил бы всю семью в Европу и не стал бы иноагентом в России. В то время как судить крестницу Путина Ксению Собчак Дорн не берется.

"О Собчак не знаю, там я не берусь говорить", – лаконично прокомментировал артист.

Интересно, что Анатолий Анатолич, Санта Димопулос и Маша Ефросинина вместо этого считают Собчак пропагандисткой, которая представляет собой единственную независимую в России журналистку.