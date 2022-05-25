Из-за полномасштабного вторжения России весь шоу-биз объединился ради помощи Украине – кто взял в руки оружие, кто волонтерит, кто дает благотворительные концерты по всему миру. Иван Дорн избрал последнее и объяснил почему.

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Почему Иван Дорн поет, а не воюет

Я воин на сцене. Вот там я боеспособный. Я могу собирать деньги, могу распространять культуру, говорить какие-то важные вещи, благодарить людей – Грузию, Европу за то, что нас принимают как дома. Это тоже важно слышать. В общем, беру на себя роль человека, который шлифует какие-то неровности, потому что они все равно возникают,

– объяснил Иван Дорн.

Украинцев артист сравнил с гостем в чужом доме, который задержался надолго и уже надоел, так что в Европе он пытается сгладить острые углы.

"Когда у тебя гость дома надолго задерживается, то ты начинаешь избегать встречи с этим гостем. Уверен, что подобные истории происходят сейчас в Европе, когда мы насытили собой все страны. Поэтому я выхожу на сцену и говорю: "Спасибо вам за терпение, гостеприимство, расположение. Поймите, что не все зависит от нас и от вас тоже. Поэтому, чем сильнее мы будем помогать, тем быстрее закончим войну", – добавил певец.

Иван Дорн на благотворительном концерте в Грузии: видео

К слову, ведущий Тимур Мирошниченко тоже занимается культурной дипломатией, потому что считает, что толку в ВСУ от него не будет. Он ни разу не стрелял из оружия.

Однако Иван Дорн признался, что даже после того, как он собрал более миллиона гривен для Украины, ему до сих пор достается за гастроли на России. На него злятся не только из-за заработков в стране-агрессорке, но и из-за рождения в Челябинске. Хотя сам певец на подобные упреки не реагирует и считает себя украинцем.

Это не важно. Я знаю, что я украинец. Эти ДНК появляются вместе с языком, который ты учишь, с культурой, которой ты насыщаешься, с людьми, с землей, с воздухом, которым ты дышишь,

– высказался Дорн.

Интересно, что интервью Дорн дал российской журналистке, ведущей заблокированного телеканала "Дождь" Анне Монгайт. В марте 2022 года она эмигрировала из России в Грузию. Их разговор состоялся после концерта певца в Тбилиси.