Сначала группа попросила организаторов фестиваля отменить выступление россиянки. Однако в Черногории отказались. Победители Евровидения-2022 сообщили, что вообще не поедут на фестиваль.

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Мы не будем выступать с пропутинской артисткой на одной сцене. По обращению группы организаторы отказались отменять выступление Нины Кравиц. Поэтому, как и обещаем, отменяем свое выступление там,

– заявил фронтмен группы Олег Псюк.

У Kalush Orchestra нет "желания выступать на одной сцене" с россиянкой. Коллектив призывает поклонников, которые на Sea Dance стремились попасть именно на их выступление, не покупать билеты на фестиваль.

Организаторы же объяснили отказ отменить выступление Нины Кравиц, заявив, что "дискриминация любого артиста по национальному признаку абсолютно недопустима".