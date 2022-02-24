После жестокого и подлого вторжения российских войск на территорию Украины, 24 февраля музыкальный лейбл Дорна сообщил, что прекращает любое "сотрудничество с российскими брендами, партнерами и артистами".

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"Пришло время защищать наши ценности"

Они заявили, что Masterskaya – это украинское музыкальное издательство, которое выступает "за мир, за свободу, за территориальную целостность нашей страны", а также является "домом для всех, кто уважает соседние дома". Также они прекращают сотрудничество на "неопределенный срок" (и любой другой с участниками из России).

Да, наши друзья разбросаны по всему миру. Да, некоторые из них имеют российский паспорт. Но когда вместе с твоими друзьями в гости приходят те, кого ты не звал, дома становится душно и неуютно. И если друзьям тоже так, то кто-то должен уйти. Masterskaya – за мир, за свободу, за музыку без границ. Однако настал тот момент, когда мы хотим четко обозначить эти границы,

– говорится в сообщении.

"Будет ли так всегда? Мы очень долго верили, что сможем стереть границы, объединить мастеров не по происхождению, а по призванию. Мы выбираем другой вектор развития как компании. Мастерская остается неизменной в своем стремлении стать музыкальным издательством международного уровня – достойным представителем украинской культуры. Нам говорили "Свободная независимая музыка – это невыгодно, это риск", но здесь дело не о "выгоде", а яркий, радужный след в истории нашей страны под названием Masterskaya. Мы всегда этим жили и по этому принципу собирали свое сообщество", – написали в компании.

Представители лейбла добавили, что сейчас самое время поддержать свободную и независимую Украину.



Лейбл Дорна Masterskaya прекращает сотрудничество с россиянами / Фото из фейсбука

Полный текст публикации Masterskaya:

"5 лет назад Masterskaya создалась для того, чтобы быть домом для каждого самобытного, смелого, особенного, не такого, как все...; для того, кто искал свое племя по праву выбора. М стала домом для каждого, кто хочет свободы самовыражения.

Masterskaya и сама живет в Доме — Украина, город Киев, вул. Евгения Коновальца 44а. Здесь ее стены, синти, доска с планами на год, офисные тапочки, оранжевый стол и 15 сотрудников, которые каждый день делают что-то стоящее для сообщества, которую собрали вокруг себя, для культуры нашей страны. Мы несем ответственность за то, что делаем, что говорим и транслируем.

Masterskaya – за мир, за свободу, за музыку без границ. Однако настал тот момент, когда мы хотим четко обозначить эти границы.

Masterskaya – украинское музыкальное издательство.

Masterskaya за мир, за свободу, за территориальную целостность нашей страны.

Masterskaya - дом для всех, кто уважает соседние дома.

Мы принимаем такие решения, которые требуют честь и достоинство Мастерской как гражданина Украины:

1. Мы останавливаем на неопределенный срок проект "Худсовет" (и любой другой с участниками из России). Всех 400 музыкантов, подавших заявки, просим отнестись с пониманием. Так, скорее всего, вы все разделяете ценности, которые мы несем... Но настало время защищать наши ценности.

2. Мы останавливаем и прекращаем сотрудничество с российскими брендами, партнерами и артистами.

3. Так, наши друзья разбросаны по всему миру. Да, некоторые из них имеют российский паспорт. Но когда вместе с твоими друзьями в гости приходят те, кого ты не звал, дома становится душно и неуютно. И если друзьям тоже так, то кто-то должен уйти.

Будет ли так всегда? — Мы очень долго верили, что сможем стереть границы, объединить мастеров не по происхождению, а по призванию. Мы выбираем другой вектор развития как компании. Мастерская остается неизменной в своем стремлении стать музыкальным издательством международного уровня – достойным представителем украинской культуры. Нам говорили «Свободная независимая музыка — это невыгодно, это риск», но здесь дело не о «выгоде», а яркий, радужный след в истории нашей страны под названием Masterskaya. Мы всегда этим жили и по этому принципу собирали свое сообщество.

Верим, что все будет хорошо! Племя, ваш ход и Ваше время поддержать свободную и независимую Украину. И никакой тревоги, паники! Миру – мир."