О своем решении руководство российского музыкального канала заявило днем ​​ранее на инстаграмме . Все звезды, с которыми прекращено сотрудничество, высказывались против войны России с Украиной.

Важно Ивлеева, Дудь и Оксимирон: какие российские блоггеры выступили против войны с Украиной

В список "запрещенных" в России вошли:

Надя Дорофеева;

Потап;

Настя Каменских;

Иван Дорн;

Валерий Меладзе;

Вера Брежнева;

Макс Барских;

Светлана Лобода;

группа "Аквариум";

группа "2Маши".

Что интересно, украинская певица Ани Лорак, живущая и гастролирующая в России, не попала в список. В первую очередь в список вообще попали только Иван Дорн, Потап и Макс Барских, но впоследствии его расширили до того, что вы можете видеть выше.



В список "запрещенных" сначала попали три украинца / Скриншот из инстаграмма

Добавим, что во "второй" список также попали Алла Пугачева и Максим Галкин, но потом их убрали. Несколько дней назад они высказывали свою позицию против войны, а теперь и вовсе вроде бы покинули Россию в неизвестном направлении.



Российский музыкальный канал прекратил сотрудничество с некоторыми артистами / Скриншот из инстаграмма

Как заявило руководство канала, причиной принятого решения стали резкие высказывания музыкантов в адрес России и коллег по сцене на "обострившихся фоне отношений между Россией и Украиной".

Телеканал RU.TV во главу угла ставит уважение к слушателям. Напыщенное, пренебрежительное отношение музыкантов к российским слушателям при высказывании своей политической позиции не оставило выбора, поэтому было принято решение расторгнуть действующие контракты с вышеупомянутыми музыкантами,

– написали россияне, допустив, что на артистов "могла оказывать давление украинская сторона", чтобы они сказали свою позицию .

Реакция певцов

На запрет уже отреагировала украинская артистка, возмутившаяся дерзостью россиян диктовать свои утверждения и запреты.

"Ерунда, которую вы написали в посту... RU.TV, гибнут люди, умирают дети. Вы кем себя представили? Это мы закончили с вами сотрудничество, в день, когда ваша армия напала на наш мирный, свободолюбивый и талантливый народ. Мы прощаем вам вашу слепоту, хотя иногда надо шевелить своими извилинами. Проанализировать, может и в самом деле, вас бьют санкциями не просто так… Будьте добры, добавьте и меня, в этот ваш, великолепный список людей, с которыми вы больше не сотрудничаете!" – написала в инстаграмме Настя Каменских .