Похороны мужа ее Величества, могли бы быть государственным, поскольку согласно статусу он имел на это право. Однако покойный принц Филипп хотел, чтобы церемония состоялась в кругу лишь самых родных людей. Также, королевская семья сделала невозможным скопление британцев из-за пандемии коронавируса. Всего на похоронах в церкви будут присутствовать 30 человек: члены семьи и личный секретарь герцога Эдинбургского.

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Все они прибудут на частную службу в часовню Святого Георгия, расположенную в Виндзорском замке. Другие родственники должны находиться на улице, поскольку в Великобритании все еще действуют карантинные ограничения.

В 15:00 по британскому времени (в 17:00 по Киеву) в Великобритании состоится минута молчания, которой почтят память принца Филиппа.

Подробный план церемонии прощания с принцем Филиппом

Траурная процессия начнется в 16:45 по киевскому времени. Рядом с катафалкой, на которой повезут тело принца Филиппа, будут идти Королевские морские пехотинцы, а также представители других войск, с которыми герцог был связан.

За гробом, который повезут на автомобиле Land Rover разработки принца Филиппа, последуют члены королевской семьи: принцесса Анна, принцы Чарльз, Эдвард, Эндрю, Уильям, Гарри и другие.

После членов британской королевской семьи, будет идти штаб покойного герцога: личный секретарь, бригадный генерал Арчи Миллер Бэйкуэлл, офицер личной охраны, 2 пажей и 2 камердинеров.

Королева Елизавета II приедет в часовню отдельно.

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