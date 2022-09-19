В день похорон Елизаветы II: Зеленская вспомнила, как королева писала письма украинским детям
Источник:телеграмм Елены Зеленской
19 сентября в Великобритании простились с королевой Елизаветой II. Среди гостей, приглашенных на похороны, была первая леди Украины Елена Зеленская. В соцсетях она поделилась щемящим воспоминанием о Ее Величестве.
Представители почти всех стран мира приехали в Лондон, чтобы воздать честь королеве и провести ее в последний путь. Елена Зеленская побывала на торжественной процессии в Вестминстерском аббатстве с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.
К слову Елена Зеленская присоединилась к похоронам королевы Елизаветы II: первые фото
Как королева Елизавета II писала украинским детям
После похоронной службы Елена Зеленская поделилась воспоминаниями о королеве в социальных сетях. Первая леди отметила, что отошла эпоха, повлиявшая на всех. Это была благородная и образцовая эпоха, к которой хочется быть причастным.
Зеленская призналась, что ее всегда поражало то, как королева и ее помощники успевали уделить внимание и отвечать на письма детей со всего мира, в том числе из Украины.
Только в последние годы письма с пометкой "Royal Мail" поступали к мальчику из Запорожья и девочке из Кропивницкого – они просто написали королеве о своей жизни и получили ответы! Ответ от Ее Величества поступил в школу № 1 из Бердянска – после того, как ученики поздравили королеву Елизавету II с 90-летием,
– поделилась первая леди.
19 сентября в Лондоне Елена Зеленская от имени всех украинцев простилась с Ее Величеством.
Спасибо за полное внимание Украине, за вдохновение пожеланий, которые мы получили от Вас в День Независимости: "Пусть лучшие времена ждут в будущем". Пусть так и будет. С надеждой и благодарностью, Украина,
– с уважением и любовью сказала Елена.
Похороны Елизаветы II: главное
- Прямую трансляцию одного из самых главных событий века, которое 19 сентября происходит в Лондоне, можете посмотреть здесь.
- Хронологию важнейших событий этого скорбного дня собираем для вас по этой ссылке.
- Члены монаршей семьи Великобритании собрались вместе, чтобы провести Ее Величество в последний путь. Фото королевской семьи на похоронах Елизаветы II смотрите здесь.
- Фото и видео похорон королевы собрали для вас в этом материале.
- Король Чарльз III со слезами на глазах прощается с матерью. Перед тем, как гроб королевы выносили из Вестминстерского зала, он оставил на нем щемящую записку.
- По дороге из Вестминстерского аббатства в Виндзорский замок королева последний раз побывала у Букингемского дворца. Королевский персонал выстроился у ворот, воздавая уважение Ее Величеству.