В день похорон Елизаветы II: Зеленская вспомнила, как королева писала письма украинским детям

19 сентября в Великобритании простились с королевой Елизаветой II. Среди гостей, приглашенных на похороны, была первая леди Украины Елена Зеленская. В соцсетях она поделилась щемящим воспоминанием о Ее Величестве.

Представители почти всех стран мира приехали в Лондон, чтобы воздать честь королеве и провести ее в последний путь. Елена Зеленская побывала на торжественной процессии в Вестминстерском аббатстве с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

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Как королева Елизавета II писала украинским детям

После похоронной службы Елена Зеленская поделилась воспоминаниями о королеве в социальных сетях. Первая леди отметила, что отошла эпоха, повлиявшая на всех. Это была благородная и образцовая эпоха, к которой хочется быть причастным.

Зеленская призналась, что ее всегда поражало то, как королева и ее помощники успевали уделить внимание и отвечать на письма детей со всего мира, в том числе из Украины.

Только в последние годы письма с пометкой "Royal Мail" поступали к мальчику из Запорожья и девочке из Кропивницкого – они просто написали королеве о своей жизни и получили ответы! Ответ от Ее Величества поступил в школу № 1 из Бердянска – после того, как ученики поздравили королеву Елизавету II с 90-летием,

– поделилась первая леди.

19 сентября в Лондоне Елена Зеленская от имени всех украинцев простилась с Ее Величеством.

Спасибо за полное внимание Украине, за вдохновение пожеланий, которые мы получили от Вас в День Независимости: "Пусть лучшие времена ждут в будущем". Пусть так и будет. С надеждой и благодарностью, Украина,

– с уважением и любовью сказала Елена.

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