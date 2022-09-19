Сегодня, 19 сентября, идет прощание с королевой Елизаветой II. На протяжении похорон есть немало трогательных моментов, о которых рассказывает 24 канал.

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Чарльз III положил записку на гроб королевы

Гроб с телом Елизаветы II сегодня привлекает больше внимания. Сверху на ней лежит пышный букет из цветов, собранных в садах Букингемского дворца, Клеренс-хаус и Хайгроув.

Королевские источники считают, что цветы подбирал сам Чарльз III – среди них розовые розы, георгины, гортензия, розмарин и другая излюбленная зелень королевы. Есть также ветки мирта, мирт – символ счастливого брака. Эта зелень также была в свадебном букете Елизаветы II. Венок был сделан экологическим путем – из английского моха и дубовых ветвей.

На венок король Чарльз III возложил маленькую рукописную записку. "В любви и преданной памяти. Чарльз" – пишет на личном письме матери от любящего сына в скорби.

Записка от Чарльза ІІІ / Фото Sky News

Напомним, во время похорон герцога Эдинбургского на его гроб личную записку возложила Елизавета II. Она почтила память любимого, оставив ему записку со словами "Светлая память", которую подписала своим детским прозвищем Лилибет. Принц Филипп был последним, кто так называл королеву.

Что еще на гробу королевы

Она украшена Королевским штандартом и покрыта флагом, принадлежащим королевской семье и представляющим Англию, Шотландию и Ирландию.

Этаж штандарта стоит Имперская государственная корона, изготовленная специально для коронации отца Елизаветы II. Корона сделана из золота, оправлена 2868 бриллиантами, 17 сапфирами, 11 изумрудами, 269 жемчугом и четырьмя рубинами. В свое время Ее Величество жаловалось, что на коронации этот изысканный наряд был очень тяжел.

Также у короны лежит скипетр и шар суверена, подаренные Елизавете II.