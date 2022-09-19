После похоронной службы в Вестминстерском аббатстве похоронная процессия отправилась в Арку Веллингтон. Маршрут пролегал через Парламентскую площадь, Торговый центр, Сады королевы и вплоть до Виндзорского замка.

К слову Похороны Елизаветы II: как все происходит – фото, видео по историческому прощанию

Елизавета II в последний раз была у Букингемского дворца

Торжественное шествие прошло у Букингемского дворца. Королева последний раз побывала у дома, где еще три месяца назад выходила к огромной публике на балкон, когда праздновали 70-летие ее правления. Сегодня, 19 сентября, королевский дворец вышел к воротам, чтобы проститься с Ее Величеством.

На лицах работников королевского двора видна грусть. Они вместе с родными королевы и всей страной в скорби.

Напомним, королеву похоронят в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Там покоится ее муж – принц Филипп. Хронологию событий этого исторического дня читайте здесь.