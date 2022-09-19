Историческое событие происходит в Лондоне Великобритании в Виндзорском замке. Лишь в прошлом году королевская семья прятала мужа Ее Величества – принца Филиппа, как сегодня монархия собралась, или провести в последний путь королеву, правившую страны и Содружества Наций 70 лет.

К слову Похороны Елизаветы II: как все происходит – фото, видео с исторического прощания

Похороны начались в 11:00 по местному времени в Вестминстерском аббатстве. Гроб с телом королевы опустят в Королевский склеп, а затем похоронят в семейном мемориальном временном замке короля Георга VI Виндзорского. Там сейчас покоятся король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет. Затем туда должны были перезахоронить тело принца Филиппа, которое было похоронено в Королевском склепе часовни Святого Георгия. Решение о перезахоронении тела мужа было принято лично Елизаветой II при ее жизни.

Похороны Елизаветы II – фото и видео

На похоронах Ее Величества собрались тысячи людей вокруг Виндзорского замка, чтобы почтить ее память и следить за трансляцией онлайн, который ведет канал BBC. На территории самого замка находятся родные королевы и наследники, а также высокопоставленные политики Великобритании, иностранные гости из других стран, члены королевских семей в Европе и знаменитости.

В Вестминстер-холл прибыли король Чарльз III с сыновьями – принцами Уильямом и Гарри. Они вместе с другими детьми Елизаветы II – принцессой Анной, принцем Эндрю и прицном Эдвардом присоединились к похоронному процессу от Вестминстерского дворца до Вестминстерского аббатства.

Члены королевской семьи в похоронном процессе / Фото Sky News, скриншоты с видео

Ету процесію почав державний лафет з гробом королеви. Гроб був драпірований Королівським штандартом, на ньому була Імператорська державна корона і вінок із квітів і рослин із садов Букінгемського дворця, Кларенс-гауза і Хайгроув-хауса.

Венок и корона на гробу Елизаветы II / Скриншот с видео

Эту карету также ранее использовали для похорон короля Эдуарда VII, короля Георга V, короля Георга VI, Уинстона Черчилля и лорда Маунтбеттена.

После прибытия гроба королевы в Западные ворота Вестминстерского аббатства его подняли из государственного лафета и понесли в середине для государственной похоронной службы, которая началась в 11:00 по лондонскому времени (в 13:00 по киевскому).

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