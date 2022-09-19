В случае смерти Елизаветы II британское правительство и королевская семья уже давно разработали план "Лондонский мост" , который все выполняли согласно указаниям. Следовательно, королева 19 сентября отправляется на покой.

Интересно Похороны Елизаветы II: все, что следует знать – хронология событий

Дату похорон королевская семья назвала еще 10 сентября . После этого тело Ее Величества перевезли из Эдинбурга в Лондон, а затем – в Вестминстерском аббатстве, где с ней могли попрощаться родные и подданные в течение четырех дней. Торжественная служба чина похорон проходит в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, а похоронить королеву Елизавету II в семейной часовне короля Георга VI. Королева будет отдыхать там вместе со своими родными и мужем принцем Филиппом, умершим в апреле 2021 года. Его тело должны быть перезахоронены из Королевского склепа.

Похороны Елизаветы II: онлайн-трансляция

Также вы можете просмотреть трансляцию государственных похорон на BBC.

Похоронная процессия королевы начнется в 11:00 по местному времени (в 13:00 – по Киеву) в Вестминстерском аббатстве . Аббатство является исторической церковью, где короновались британские короли и королевы, включая коронацию королевы в 1953 году. Это также место, где она вышла замуж принца Филиппа в 1947 году.

Стоит отметить, что в аббатстве не было отпевания монарха с 18 века, хотя похороны королевы-матери прошли там в 2002 году. Кроме десятков тысяч подданных вокруг Виндзора, на территории замка можно увидеть, как прибывают высокопоставленные политики Великобритании и бывшие премьер-министры, а также гости из других стран и ближайшие королевские родственники.

Перед похоронами на процессии иностранных гостей обещали быть президент лидеры 500 стран и монархий, в частности там будет Елена Зеленская от Украины. Руководителей России, Белоруссии, Сирии и Афганистана не приглашали.