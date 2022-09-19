Король Чарльз III прибыл в Вестминстер-холл около 10:30. Он приехал вместе с сыном, принцем Уильямом, сообщает 24 канал.
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Чарльз III на похоронах матери
Короля встретили бурными аплодисментами, когда он ехал вдоль парада Конной гвардии.
Чарльз ІІІ / Фото Sky News
Впоследствии Чарльз ІІІ возглавил траурную процессию за гробом Елизаветы ІІ. Он шел в военной форме рядом с сестрой принцессой Анной и братьями Эндрю и Эдвардом.
Чарльз ІІІ / Фото Getty Images
Чарльз ІІІ / Фото Sky News
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