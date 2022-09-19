Представники майже всіх країн світу приїхали до Лондона, щоб віддати шану королеві та провести її в останню путь. Олена Зеленська побувала на урочистій процесії у Вестмінстерському абатстві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

До слова Олена Зеленська приєдналась до похорону королеви Єлизавети ІІ: перші фото

Як королева Єлизавета II писала українським дітям

Після похоронної служби Олена Зеленська поділилася спогадами про королеву в соціальних мережах. Перша леді зазначила, що відійшла епоха, яка вплинула на всіх. Це була шляхетна та взірцева епоха, до якої хочеться бути причетним.

Зеленська зізналася, що її завжди вражало те, як королева та її помічники встигали приділити увагу та відповідати на листи дітей з усього світу, зокрема й з України.

Лише в останні роки листи з поміткою "Royal Мail" надходили до хлопчика із Запоріжжя та дівчинки з Кропивницького – вони просто написали королеві про своє життя й отримали відповіді! Відповідь від Її Величності надійшла у школу № 1 з Бердянська – після того, як учні привітали королеву Єлизавету ІІ з 90-річчям,

– поділилася перша леді.

19 вересня в Лондоні Олена Зеленська від імені всіх українців попрощалася з Її Величністю.

Дякуємо за повну увагу до України, за натхнення побажань, які ми отримали від Вас у День Незалежності: "Нехай кращі часи чекають у майбутньому". Нехай так і буде. Зі сподіванням і подякою, Україна,

– з пошаною та любов'ю сказала Олена.

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