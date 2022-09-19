С утра гости начали съезжаться в Вестминстерское аббатство, чтобы воздать честь покойной королеве. Елизавета II отдала правлению 70 лет своей жизни. Теперь весь мир в скорби за легендарной королевой. Несмотря на некоторые недоразумения и ссоры, все члены монаршей семьи собрались вместе, чтобы в последний раз поблагодарить Елизавету II за все, что она сделала для семьи и монархии.

Важно Похороны Елизаветы II: все, что следует знать – хронология событий

Королевская семья на похоронах Елизаветы II

Сначала Чарльз III с сыновьями – Уильямом и Гарри прибыли в Вестминстер-холл, откуда гроб с королевой везли в аббатство.



Король с сыновьями направляется в Вестминстер-холл / Фото Sky News



Король Чарльз III и принц Уильям направляются в Весминстер-холл / Фото Sky News

Впоследствии король Чарльз III присоединился к супруге в Вестминстерском аббатстве.



Чарльз III и королева-консорт Камилла на похоронах / Фото Sky News

Королева-консорт Камилла прибыла туда вместе с Кейт Миддлтон и ее детьми – принцем Джорджем и прицессой Шарлоттой.

Королева-консорт Камилла на похоронах / Фото Sky News

Кейт Миддлтон с детьми на похоронах / Фото Sky News

На прощание с Ее Величеством приехали еще трое ее детей:

принцесса Анна с мужем Тимоти Лоуренсом;

принц Эндрю;

принц Эдвард с женой – графиней Вассекской Софи.

Они присоединились к похоронной процессии от Вестминстерского зала, а затем заняли места на службе в аббатстве.

Дети Елизаветы II на похоронах / Фото Sky News

Королевская семья перед гробом Елизаветы II / Фото Sky News

Также к церемонии прощания с Ее Величеством присоединились родители Кейт Миддлтон – Кэрол и Майкл.

Родители Кейт Миддлтон на похоронах / Фото Sky News

Напротив прохода свои места заняли и другие внуки королевы – Питер Филлипс, Зара и Майк Тиндолл. На службу приехали принцессы Беатрис и Евгения с мужами.

Внуки Елизаветы II на похоронах / Скриншот с видео

За королем и королевой-консорт сидели принц Гарри и Меган Маркл. Меган прибыла в аббатство сама, поскольку ее муж был среди похоронной процессии, следовавшей за гробом королевы.

Меган Маркл на похоронах / Фото Sky News