Елизавета II скончалась 8 сентября в Шотландии, в замке Балморал. Через несколько дней для прощания с подножиями ее тело доставили в Эдинбург, затем – в Лондон, где она некоторое время пробыла в Букингемском дворце, а затем – в Вестминстерское аббатство. 19 сентября королеву похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке.

К слову Похороны Елизаветы II: онлайн-трансляция, за которой наблюдает весь мир

Хронология событий (последние новости читайте внизу)

Похороны королевы начнутся в 11:00 по местному времени (в 13:00 – по Киеву) в Вестминстерском аббатстве.

по местному времени (в 13:00 – по Киеву) в Вестминстерском аббатстве. Всю процессию на телевидении транслирует канал BBC (вы можете просмотреть ее по ссылке), закрепленный за королевской семьей, а также другие британские СМИ.

Похороны Елизаветы II: смотреть онлайн-трансляцию

По состоянию на 11:00 по киевскому времени, за 2 часа до похоронной процессии, в Вестминстерское аббатство начинают постепенно прибыть делегации из других стран. Королевская семья пригласила на похороны около 500 человек , среди них – первую леди Украины Елену Зеленскую, которая вчера уже отдала честь королю и встретилась с Кейт Миддлтон.

, среди них – первую леди Украины Елену Зеленскую, которая вчера уже отдала честь королю и встретилась с Кейт Миддлтон. Сегодня день похорон королевы будет "Днем национального траура" и официальным выходным днем. В полдень британцы почтит память королевы двумя минутами молчания. Над Лондоном сегодня упразднили все полеты, чтобы очистить небо и сохранить тишину во время похорон королевы Елизаветы II.

В Вестминстерском аббатстве начинают звонить колокола . Первые колокола начали раздаваться в честь покойной королевы, они будут звонить раз в минуту.

. Первые колокола начали раздаваться в честь покойной королевы, они будут звонить раз в минуту. Мэрия Лондона заявила, что места для общественного пересмотра похорон от Вестминстерского аббатства до Арки Веллингтона заполнены.

На похороны уже начали прибывать первые лидеры стран: Джо Байден и супруга Джилл, Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон, президент Ирландии и другие.

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Джо и Джилл Байдены прибыли на похороны королевы / Фото Sky News

В Вестминстерский зал, где находится еще гроб королевы, прибыл король Чарльз III с сыновьями Уильямом и Гарри.

В автомобиле из Гарри также увидели его жену Меган Маркл, а в другом автомобиле ехала королева-консорт Камилла и Кейт Миддлтон с детьми Джорджем и Шарлоттой. Младшего Луи нет. Они прибыли в аббатство.

Гроб с телом Елизаветы II готовятся загружать на катафалк в сопровождении Королевской гвардии, чтобы перевезти в Вестминстерское аббатство.



Катафалк, на котором перевезут гроб королевы / Фото Sky News

Зверь ушлый ход гвардии в сопровождении ближайшей королевской семьи отправился в аббатсва. Позади колонны шагают король Чарльз III, принцесса Анна, принц Эдвард, принц Уильям, а также принц Гарри с принцем Эндрю, правда, без военных мундиров. Семья едва сдерживает слезы.



Сыновья и внуки проводят королеву в Вестминстерское аббатство / Фото Sky News

Похороны королевы начались. Гриб Ее Величества заносят в аббатство, где его стоя встречают приглашенные гости. Отпевание будет проводить архиепископ Кентеберийский.



Похороны королевы / Фото Sky News

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