В новом заявлении Букингемского дворца сообщается, что похороны Ее Величества пройдут в Вестминстерском аббатстве в понедельник. Похоронят королеву Елизавету II в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Там же похоронили ее мужа принца Филиппа в 2021 году.
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Перед похоронами королева будет лежать в Вестминстер-холле в течение четырех дней, чтобы люди могли отдать ей последний почет.
Кстати, король Чарльз III подписал указ, в котором объявил день похорон Елизаветы II – выходным. Накануне британское издание The Guardian также сообщало, что похороны, вероятно, пройдут 19 сентября. Тогда завершится 10 дней траура в государстве. Теперь эту информацию подтвердили официально.
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Операция "Лондонский мост"
- После смерти Елизаветы II в действие вошла операция "Лондонский мост", начавшая ряд процессов для подготовки похорон королевы и передачи власти новому монарху.
- На финальном этапе отмечалось, что церемония отпевания состоится через 10 дней после смерти в Вестминстерском аббатстве.
- До этого в течение трех дней ее тело будет лежать там, чтобы представители общественности могли прийти и выразить свое уважение.
- Для всей страны день похорон королевы будет "Днем национального траура". В полдень по всей стране пройдет двухминутное молчание.
- Елизавета II будет похоронена в семейном склепе рядом с ее мужем Филиппом в Виндзорском замке в часовне короля Георга VI.
- Отметим, что королева умерла 8 сентября в Шотландии в родном имении Балморал, после чего ее тело перевезли на 3 дня в Эдинбург, а затем королевским поездом в Лондон.