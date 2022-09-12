Гроб с телом Ее Величества пробыл ночь во дворце Голирудгауз. Уже сегодня, 12 сентября, на переднем дворе дворца была сформирована процессия.

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Чарльз III возглавил процессию, следующую за гробом королевы

Траурное шествие шло по Королевской миле от Голирудгауз до собора Святого Джайлза. Процесс возглавил король Чарльз III, рядом с ним были другие дети королевы – принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

Все они были одеты в военную форму кроме Эндрю, который не является членом королевской семьи из-за секс-скандала с Эпштейном.

Гроб Елизаветы II двигался на катафалке, рядом с ним шла группа носителей и Рота королевских лучников. В Эдинбургском замке дали залп из 21 пушки. Вдоль процессии выстроились тысячи людей, чтобы увидеть королеву.

Видео процессии:

Гроб королевы пробудет в соборе сутки

Впоследствии гроб с телом Елизаветы II доставили в собор Святого Джайлза и разместили на деревянную платформу. На гроб положили корону Шотландии, которую часто надевало Ее Величество на торжественные церемонии.

В храме состоялась очередная поминальная служба. На ней присутствовала и премьер-министр Лиз Трасс. После окончания богослужения королевская семья уехала в свои дворцы, тогда как гроб с королевой пробудет в соборе еще 24 часа.

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