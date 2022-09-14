После приезда в Ирландию Его Величество выступил с короткой речью в замке Гиллсборо. Там короля поддерживала супруга – королева-консорт Камилла.

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Первый визит короля Чарльза III в Северную Ирландию

Его Величество выразил соболезнования и обратился к собравшимся. Он поблагодарил за поддержку, а также отметил, что место, где собрались, хорошо знала и любила его покойная мать, она всегда получала удовольствие, находясь в саду возле замка.

В самом начале своей жизни королева пообещала посвятить себя своей стране и народу, а также поддерживать принципы конституционного правления. Это обещание она сдержала с непоколебимой верой. Теперь, имея перед собой этот яркий пример и с Божьей помощью, я приступаю к выполнению своих новых обязанностей, заботиться о благосостоянии всех жителей Северной Ирландии,

– сказал Чарльз III в речи.

Король и королева-консорт в замке Гилсборо / Фото Sky News

В замке Гилсборо король встретился со Стивом Бейкером, министром по делам Северной Ирландии и представителями всех политических партий. На улицах Белфаста монаршие супруги пообщались с подданными и осмотрели цветы, которые ирландцы принесли в замок в память о Елизавете II.

Впоследствии монаршие супруги отправились в собор Святой Анны, чтобы присоединиться к панихиде за покойной королевой.

Король и королева-консорт в соборе Святой Анны / Фото Sky News

Король и королева-консорт в соборе Святой Анны / Фото Sky News

Обратите внимание! Уже сегодня, 14 сентября, начинается публичное прощание с Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве. Оно продлится до 18 сентября.