Певица умеет нарядом удачно подчеркнуть фигуру. Она выбирает соблазнительную и откровенную одежду, которой очаровывает зрителей.

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Дерзкий look Тины Кароль

В прямом эфире звезды предстала перед камерами в черном обтягивающем комбинезоне без рукавов, который подчеркнул бюст Кароль. Такой look певца совместила с черными босоножками на каблуке.



Тина Кароль с коллегами на "Голосе страны" / Фото из инстаграма "Голоса страны"

Волосы Тина собрала сзади, оставив лишь несколько локонов, которые спадали на лицо. макияж знаменитости был в светлых оттенках с блестящими тенями на веках и матовой помадой нюдового цвета на губах.

Среди аксессуаров образ Тины дополнили золотая цепочка и серьги. Народная любимица довершила аутфит темным маникюром.



Дерзкий образ Тины Кароль / Фото с инстаграму фан-клуба Тины Кароль

Тина Кароль продолжает поражать новым сценическим образом. Совсем скоро она покажет наряд, который выбрала для суперфинала 11 сезона "Голоса страны".