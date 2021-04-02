В пятницу, 2 апреля, певица Тина Кароль выпустила альбом "Красиво", в который вошли 7 песен. В них звезда проявила себя по-другому и представила публике новый сценический образ.

В треках восьмой пластинки Тина Кароль показала новую себя – сильную, своенравную, несколько дерзкую личность. Она призналась, что у нее был понятный многомиллионной публике образ, однако после 15 лет на сцене решилась кардинально изменить как музыку, так и себя.

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Знаменитость могла завершить музыкальную карьеру на пике популярности или же пойти в политику, куда ее неоднократно звали, но рискнула и бросила вызов самой себе.

Для меня пойти дальше – было вызовом. Рискнула изменить и визуал, и аудио. Я ведь даже тембрально изменила свой вокал, подача совсем другая. Это мой рывок,

– сообщила Тина Кароль.

Добавим, изменения сценического образа певицы были заметны еще в песне "Скандал", которую она презентовала в феврале. Танцевальная композиция также вошла в новый альбом "Красиво" и собрала 10 миллионов просмотров на ютубе.

Тина Кароль о создании альбома "Красиво"

Артистка поделилась, что написала новый альбом "Красиво" всего за полтора месяца. Она публично поблагодарила за сотрудничество аранжировщика и автора песен Аркадия Александрова, вместе с которым писала музыку и слова.

"Я долго ждала человека, с которым смогу сделать ребрендинг или новый виток, новую эру красивого состояния, эру высокого стиля. И я нашла этого человека. Мы в соавторстве это сделали. Мы сидели, я набрасывала музыку, он слова, он музыку, я слова. Я даже не помню, как мы некоторые песни писали. Это был порыв", – подчеркнула Тина Кароль.

Отметим, накануне знаменитость презентовала обложку пластинки "Красиво", на которой похвасталась длинными ногами в белом платье.