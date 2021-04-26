Вся страна, затаив дыхание, ждала объявления результатов финального голосования 11 сезона. Дебютантка проекта – Надя Дорофеева смогла привести своего подопечного к победе.

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Реакция Сергея Лазановского на победу в "Голосе страны"

Парень из маленького села, расположенного в Ивано-Франковской области, не мог поверить, что ему удалось получить первое место на главном вокальном шоу страны. В инстаграм-сообщениях Сергей не прекращает благодарить всех за поддержку и отмечает, что это победа большой команды.

Всем спасибо! Всех люблю! Это наша победа! "Голос страны" изменил мою жизнь! Чудеса случаются. Верьте в них!

– писал в публикации Сергей.

Реакция DOROFEEVA на победу Лазановского

"У Сергея есть нечто большее, чем талант и красивый голос. У него очень большое сердце, искренняя и честная душа. Таких людей – единицы. Сергей – невероятный пример для каждого. Я была счастлива поработать с тобой и познакомиться с твоим талантом! Зрители на "Голосе страны" выбрали голос и душу", – написала в публикации Надя.

DOROFEEVA заявила, что эту победу они отпразднуют на родине Лазановского – в селе Попельники. Артистка пообещала поехать туда.