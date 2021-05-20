В среду, 19 мая, Дункан Лоренс почувствовал слабые симптомы COVID-19. Экспресс-тест подтвердил опасения вокалиста и показал положительный результат. Он много репетировал и должен был выступать в гранд-финале Евровидения-2021, однако из-за болезни не сможет выйти на большую сцену.

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Организаторы международного песенного конкурса пообещали, что победитель Евровидения-2019 все же присоединится к грандиозному шоу, но в другой форме. Похоже, его номер заменят записью с репетиций.

Из-за минимального семидневного периода изоляции Дункан не сможет выступать вживую на арене Ahoy в Роттердаме, но примет участие в шоу в иной форме,

– говорится в источнике.

"Дункан очень разочарован, он так ждал этого два года. Мы очень рады, что его все равно увидят в финале в субботу, 22 мая", – заявили представители триумфатора Евровидения-2019.

Добавим, как участники Евровидения-2021, так и все работники арены Ahoy в Роттердаме, обязаны делать ПЦР-тесты каждые двое суток. Этого требуют действующие карантинные нормы. Так, солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко пожаловалась, что у них уже болят носы.

COVID-19 на Евровидении-2021