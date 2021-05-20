В среду, 19 мая, Дункан Лоренс почувствовал слабые симптомы COVID-19. Экспресс-тест подтвердил опасения вокалиста и показал положительный результат. Он много репетировал и должен был выступать в гранд-финале Евровидения-2021, однако из-за болезни не сможет выйти на большую сцену.
Стоит знать Евровидение-2021: участники конкурса высказались об Украине и Go_A
Организаторы международного песенного конкурса пообещали, что победитель Евровидения-2019 все же присоединится к грандиозному шоу, но в другой форме. Похоже, его номер заменят записью с репетиций.
Из-за минимального семидневного периода изоляции Дункан не сможет выступать вживую на арене Ahoy в Роттердаме, но примет участие в шоу в иной форме,
– говорится в источнике.
"Дункан очень разочарован, он так ждал этого два года. Мы очень рады, что его все равно увидят в финале в субботу, 22 мая", – заявили представители триумфатора Евровидения-2019.
Добавим, как участники Евровидения-2021, так и все работники арены Ahoy в Роттердаме, обязаны делать ПЦР-тесты каждые двое суток. Этого требуют действующие карантинные нормы. Так, солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко пожаловалась, что у них уже болят носы.
COVID-19 на Евровидении-2021
- Дункан Лоренс не единственный, кто подхватил коронавирус при подготовке к Евровидению-2021. Из-за заражения COVID-19 во втором полуфинале не будет выступать Исландия. Во время прямой трансляции покажут видео с генеральной репетиции группы Daði & Gagnamagnið.
- Представительница Австралии Montaigne вообще не попала в Роттердам из-за карантинных ограничений. В первом полуфинале она показала номер онлайн.
- Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко заболела после прилета в Нидерланды. Она не смогла появиться на второй репетиции, однако, получив отрицательный результат ПЦР-теста, вернулась к усиленной подготовке.