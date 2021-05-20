Go_A уже завоевали свое место в финале Евровидения-2021. Коллектив завоевал любовь зрителей и конкурсантов из других стран. Что участники главного песенного конкурса думают об Украине – узнавайте дальше!
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Участники Евровидения-2021 об Украине и Go_A
- Ирландия: "Привет! Мы получили очень много хороших сообщений из Украины! Спасибо!"
- Норвегия: "Это Украина! Я знаю, что у вас одна из самых крутых песен. Я давал много интервью, в которых говорил, что если бы пел другую песню, то это была бы либо песня Кипра, либо настоящий вызов – песня Украины. Это песню трудно петь на сцене. А ваша постановка сумасшедшая! Не могу поверить, что вы прислали это на Евровидение. это круто!"
- Северная Македония: "У вас невероятная музыка! Мне нравится "Соловей", нравится SHUM. То, что они делают, – невероятно, креативно. Это должно быть неоценимым".
- Грузия: "Грузия поддерживает Украину. Мы вас любим!"
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- Литва: "Мы много знаем об Украине. Это большая страна. С красивыми людьми. Слава Украине!"
- Италия: "Киев – ваша столица. У вас много хороших футболистов".
- Азарбайджан: "Великолепная песня. Симбиоз современной музыки и фольклора. Великолепное исполнение, мне очень нравится. Желаю Украине удачи!"
- Бельгия: "Мы выступали в Украине 2 года назад на фестивале. Это было невероятно. У вас классная еда. Мы были в хорошем ресторане в Киеве, еда там была невероятная".
- Хорватия: "Они классные. Одни из моих любимых. Они имеют одинаковую силу. Думаю, что очень важно, когда такая музыка звучит на Евровидении. Очень нравится песня. Не могу дождаться, когда увижу выступление на экране. Большая поддержка из Хорватии!"
- Молдова: "Я все знаю об Украине. Долго жила на Красноармейской, возле Дворца Украина. Нашу Sugar мы создали в Киеве в январе. Был локдаун, но мы нашли там сало, водку. Все было прекрасно".
Отметим, Go_A будет выступать в финале Евровидения-2021, который состоится в субботу, 22 мая. В первом полуфинале коллектив зажег главную сцену Европы невероятным номером и попал в число финалистов.
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Украина Go_A – SHUM