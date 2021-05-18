О невозможности приехать в Нидерланды австралийская делегация сообщила еще за несколько недель до Евровидения-2021. Они объясняли, что из-за карантинных условий возникло множество трудностей, чтобы добраться из одной страны в другую.

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В предварительно записанном видеоролике Montaigne исполнила песню Technicolor, на создание которой ее вдохновил разговор с мамой во время карантина в 2020 году. В видеоролике молодая артистка и ее шоу-балет выступили в стиле 80-х и легко зажгли зал Евровидения. Во время номера было слышно, как зал аплодировал артистке и поддерживал ее даже через десятки тысяч километров.

Montaigne – Technicolor: смотреть видео онлайн



Хотя австралийка не смогла приехать в Нидерланды, вместе с командой она подключилась к онлайн-трансляции и поблагодарила всех за поддержку. Montaigne призналась, что гордится, что может быть частичкой такого события.



Montaigne вместе с командой находится в Австралии / Скриншот из ютуба

Известно, что у себя в стране Montaigne известна как одна из главных фигур в местной инди-музыке. В своей песни Technicolor в стиле гипер-поп австралийка призывает не бояться быть уязвимым и демонстрировать свои эмоции, а также не забывать о том, что в разнообразии и единстве человечество становится сильнее.

Кто еще отказался от участия в Евровидении?