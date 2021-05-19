Нынешний конкурс Евровидение-2021 стал необычным, ведь кроме долгожданных выступлений, участники конкурса должны соблюдать строгие карантинные правила. Каждые 2 дня им делают ПЦР-тесты, чтобы обезопасить человека от заражения вирусом COVID-19.

Читайте также После болезни солистка Go_A получила результат ПЦР-теста: будет ли выступать группа на Евровидении

Исландия не будет выступать во втором полуфинале

Такая участь постигла исландскую группу Daði & Gagnamagnið. Все участники коллектива вынуждены отправиться на карантин, поскольку один из исполнителей получил положительный результат теста. Ранее болезнью заболел один из членов делегации из Исландии, из-за чего музыканты не выходили на открытие Евровидения на "бирюзовую дорожку".

19 мая стало известно, что теперь и вокалист Дади Фрейр инфицировался коронавирусом. О недуге он сообщил в своем твиттере и отметил, что в течение всех приготовлений к конкурсу они соблюдали карантинные требования. Но они рады, что их не дисквалифицировали, а дадут возможность презентовать на конкурсе видео с генеральной репетиции.

Мы все были очень осторожны на протяжении всей поездки, поэтому это стало большим сюрпризом. Мы очень довольны выступлением и очень рады, что вы все его увидите! Спасибо за всю любовь,

– написал Дади Фрейр.

Что известно о представителях Исландии на Евровидении

Стоит добавить, что исландский коллектив Daði & Gagnamagnið подготовил для конкурса песню 10 Years ("10 лет"). Во втором полуфинале 20 мая их выступление с репетиции покажут под номером 8.

Евровидение-2021 Исландия – Daði & Gagnamagnið – 10 Years: смотреть видео онлайн

Сейчас шансы группы на победу букмекеры оценивают высокими ставками – они пятые в таблице участников, сразу после украинцев из группы Go_A. Выступят ли исландцы в финале в случае прохождения после второго полуфинала – пока неизвестно.



Букмекерские прогнозы по Исландии на Евровидении-2021 / Скриншот с сайта Евровидения