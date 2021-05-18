Для того чтобы Евровидение в этом году все-таки состоялось в традиционном формате, организаторы пристально следят за соблюдением участниками карантинных требований. Всех часто тестируют на COVID-19, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции среди конкурсантов и тех, кто находится на концертной площадке.

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Go_A о трудностях Евровидения-2021

Ранее участники, прибывшие в Роттердам для подготовки к выступлению на Евровидении, были обязаны каждые 48 часов делать экспресс-тесты на коронавирус. Однако теперь, когда в павильоне проведения конкурса людей становится все больше, правила ужесточили. Теперь все раз в 2 суток сдают ПЦР-тесты.

У нас уже болят носы. Мы делали тесты перед вылетом из Украины и по прибытии сюда, теперь здесь делаем каждые 48 часов. В этом году нам достались такие бонусы,

– рассказала Екатерина Павленко.

Самочувствие Екатерины Павленко

Солистка Go_A пропустила вторую репетицию на сцене Евровидения-2021 из-за плохого самочувствия. Чтобы не подвергать других опасности, она сделала тест на коронавирус и изолировалась в номере. Инфекция у Екатерины не подтвердилась, поэтому впоследствии она вернулась к подготовке.

"Все хорошо! Сейчас чувствую себя гораздо лучше! Постоянное раздражение в носу через тесты, но ничего, справимся!", – подчеркнула Павленко.