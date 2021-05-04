Это первое сообщение принцессы Евгении в инстаграме с тех пор, как она прокомментировала смерть дедушки принца Филиппа. Внучка королевы Елизаветы II поделилась серией фото, на которых изображены ее муж Джек Бруксбэнк и сын Август Филипп. Мальчику вскоре исполнится три месяца.
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На одном из кадров именинник предстал в белой рубашке и с первенцем на руках. Малыш одет в белую шапочку и вязаный свитер с вышитым именем.
На другом фото Джек Бруксбэнк держал Августа в слинге, едва показав его лицо. Последнее изображение – персональная фотография мужа принцессы Евгении, сделанная во время его прогулки в живописном саду с нарциссами и прудом.
Ты невероятный... С днем рождения, моя любовь,
– трогательно поздравила принцесса Евгения.
Муж принцессы Евгении с сыном / Фото из инстаграма внучки Елизаветы II
Муж принцессы Евгении с сыном / Фото из инстаграма внучки Елизаветы II
Муж принцессы Евгении / Фото из инстаграма внучки Елизаветы II
Напомним, принцесса Евгения уже не впервые публикует семейные фото с сыном Августом Филиппом.
- Она впервые показала новорожденного сына через две недели после его рождения. Тогда же внучка королевы Елизаветы II объявила имя первенца.
- Во второй раз мир увидел сына королевской четы в начале марта. Тогда пара устроила семейную прогулку по случаю Дня матери и сфотографировала малыша на траве на фоне нарциссов.
- Впоследствии принцесса Евгения растрогала сеть новым фото с маленьким сыном и мужем, которое сделала после празднования своего дня рождения.
- На Пасху супруги позировали с сыном на фоне огромного цветущего дерева и поздравили общественность с праздником.