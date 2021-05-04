Это первое сообщение принцессы Евгении в инстаграме с тех пор, как она прокомментировала смерть дедушки принца Филиппа. Внучка королевы Елизаветы II поделилась серией фото, на которых изображены ее муж Джек Бруксбэнк и сын Август Филипп. Мальчику вскоре исполнится три месяца.

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На одном из кадров именинник предстал в белой рубашке и с первенцем на руках. Малыш одет в белую шапочку и вязаный свитер с вышитым именем.

На другом фото Джек Бруксбэнк держал Августа в слинге, едва показав его лицо. Последнее изображение – персональная фотография мужа принцессы Евгении, сделанная во время его прогулки в живописном саду с нарциссами и прудом.

Ты невероятный... С днем рождения, моя любовь,

– трогательно поздравила принцесса Евгения.



Муж принцессы Евгении с сыном / Фото из инстаграма внучки Елизаветы II



Муж принцессы Евгении с сыном / Фото из инстаграма внучки Елизаветы II



Муж принцессы Евгении / Фото из инстаграма внучки Елизаветы II

Напомним, принцесса Евгения уже не впервые публикует семейные фото с сыном Августом Филиппом.