Принцесса Евгения растрогала сеть новым фото с маленьким сыном
Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения недавно стала мамой впервые. Она поделилась новым трогательным кадром с мужем и маленьким сыном после дня ее рождения.
Источник:инстаграм принцессы Евгении
Принцесса Евгения, в отличие от других королевских особ, лично ведет инстаграм и часто публикует там записи. На днях она обнародовала новые очаровательные кадры с семьей.
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Новые фото принцессы Евгении с малышом
Внучка королевы показала трогательную фотосессию, которая проходила во дворе. Евгения и Джек Бруксбэнк позировали возле дерева, проникновенно глядя друг другу в глаза. Мужчина нежно обнял любимую, а она на руках держала маленького Августа. Малыша принцесса одела в светлый наряд, а сзади на свитерке было вышито имя мальчика.
Принцесса Евгения в то же время примерила темное платье с принтом. Она собрала волосы в низкий элегантный пучок и дополнила прическу обручем с цветами. Принцесса не делала макияж, продемонстрировав естественную красоту. Джек Бруксбэнк был одет в белоснежную классическую рубашку.
Спасибо за любовь ко дню рождения вчера. Я получила лучший подарок, о котором могла попросить!
– написала принцесса под фото, которое опубликовала после ее 31-летия.
Семья принцессы Евгении / Фото из инстаграма принцессы Евгении
Принцесса поделилась и другим кадром, который растрогал сеть. Она показала фото сына, прислонившегося к отцовскому плечу. На фото были видны только его глаза.
Сын принцессы Евгении / Фото из инстаграма принцессы Евгении
Принцесса Евгения стала мамой
- 9 февраля 2020 года стало известно, что внучка королевы Елизаветы II впервые стала мамой.
- Через 3 дня супруги вместе с новорожденным сыном покинули больницу, отправившись в Фрогмор-хаус.
- Сначала королевская чета рассекретила только пол новорожденного. Однако впоследствии принцесса опубликовала очаровательные фото с семьей и объявила, что они стали родителями Августа Филиппа Хоука Бруксбэнка.
- В День матери принцесса Евгения поделилась новым трогательным фото сына.
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