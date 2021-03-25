Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения недавно стала мамой впервые. Она поделилась новым трогательным кадром с мужем и маленьким сыном после дня ее рождения.

Принцесса Евгения, в отличие от других королевских особ, лично ведет инстаграм и часто публикует там записи. На днях она обнародовала новые очаровательные кадры с семьей.

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Новые фото принцессы Евгении с малышом

Внучка королевы показала трогательную фотосессию, которая проходила во дворе. Евгения и Джек Бруксбэнк позировали возле дерева, проникновенно глядя друг другу в глаза. Мужчина нежно обнял любимую, а она на руках держала маленького Августа. Малыша принцесса одела в светлый наряд, а сзади на свитерке было вышито имя мальчика.

Принцесса Евгения в то же время примерила темное платье с принтом. Она собрала волосы в низкий элегантный пучок и дополнила прическу обручем с цветами. Принцесса не делала макияж, продемонстрировав естественную красоту. Джек Бруксбэнк был одет в белоснежную классическую рубашку.

Спасибо за любовь ко дню рождения вчера. Я получила лучший подарок, о котором могла попросить!

– написала принцесса под фото, которое опубликовала после ее 31-летия.



Семья принцессы Евгении / Фото из инстаграма принцессы Евгении

Принцесса поделилась и другим кадром, который растрогал сеть. Она показала фото сына, прислонившегося к отцовскому плечу. На фото были видны только его глаза.



Сын принцессы Евгении / Фото из инстаграма принцессы Евгении

Принцесса Евгения стала мамой