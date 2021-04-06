Принцесса Евгения очаровала сеть весенним фото с мужем и сыном
Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения поделилась новым весенним фото с поклонниками. Она показала мужа и сына на фоне огромного дерева, а также поздравила с Пасхой.
Источник:инстаграм принцессы Евгении
Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбенк стали родителями почти 2 месяца назад, 9 февраля. В отличие от других королевских особ, Ее Королевское Высочество имеет личный аккаунт в инстаграме, поэтому часто делится там волшебными фото малыша.
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Новое фото принцессы Евгении с семьей
Королевская чета сделала фотографию на фоне огромного цветущего дерева. Поэтому рядом с ним принцесса и Джек Бруксбэнк с малышом Августом предстали на кадре совсем крошечными.
Принцесса Евгения позировала перед камерой в черной футболке и синей плиссированной юбке длины макси. Мужчина нежно обнял ее, держа также на руках в специальном рюкзаке-переноске маленького сына. Молодая семья искренне улыбалась.
В подписи к фото Ее Королевское Высочество поздравила поклонников с Пасхой: "Желаем каждому счастливой Пасхи и цветущей весны".
Принцесса Евгения с семьей / Фото из инстаграма принцессы Евгении
Принцесса Евгения стала мамой
- Внучка королевы Елизаветы II впервые стала мамой 9 февраля 2021 года.
- Через 3 дня супруги покинули больницу вместе с новорожденным сыном. Они прибыли в Фрогмор-гауссу, имение, которое получили в подарок от принца Гарри и Меган Маркл.
- Сначала принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк назвали только пол первенца. Но впоследствии внучка королевы показала очаровательные фото с семьей и объявила, что они стали родителями Августа Филиппа Гоука Бруксбенка.
- В День матери принцесса поделилась новым трогательным фото сына.
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