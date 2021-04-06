Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения поделилась новым весенним фото с поклонниками. Она показала мужа и сына на фоне огромного дерева, а также поздравила с Пасхой.

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбенк стали родителями почти 2 месяца назад, 9 февраля. В отличие от других королевских особ, Ее Королевское Высочество имеет личный аккаунт в инстаграме, поэтому часто делится там волшебными фото малыша.

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Новое фото принцессы Евгении с семьей

Королевская чета сделала фотографию на фоне огромного цветущего дерева. Поэтому рядом с ним принцесса и Джек Бруксбэнк с малышом Августом предстали на кадре совсем крошечными.

Принцесса Евгения позировала перед камерой в черной футболке и синей плиссированной юбке длины макси. Мужчина нежно обнял ее, держа также на руках в специальном рюкзаке-переноске маленького сына. Молодая семья искренне улыбалась.

В подписи к фото Ее Королевское Высочество поздравила поклонников с Пасхой: "Желаем каждому счастливой Пасхи и цветущей весны".



Принцесса Евгения с семьей / Фото из инстаграма принцессы Евгении

Принцесса Евгения стала мамой