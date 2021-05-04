Це перший допис принцеси Євгенії в інстаграмі відтоді, як вона прокоментувала смерть дідуся принца Філіпа. Онука королеви Єлизавети ІІ поділилася серією фото, на яких зображені її чоловік Джек Бруксбенк та син Август Філіп. Хлопчику невдовзі виповниться три місяці.
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На одному з кадрів іменинник постав у білій сорочці та з первістком на руках. Малюк одягнений у білу шапочку та в'язаний светр з вишитим ім'ям.
На іншому фото Джек Бруксбенк тримав Августа в слінгу, ледь показавши його обличчя. Останнє зображення – персональна світлина чоловіка принцеси Євгенії, зроблена під час його прогулянки мальовничим садом з нарцисами та ставком.
Ти надзвичайний… З днем народження, моє кохання,
– зворушливо привітала принцеса Євгенія.
Чоловік принцеси Євгенії з сином / Фото з інстаграму онуки Єлизавети ІІ
Чоловік принцеси Євгенії з сином / Фото з інстаграму онуки Єлизавети ІІ
Чоловік принцеси Євгенії / Фото з інстаграму онуки Єлизавети ІІ
Нагадаємо, принцеса Євгенія вже не вперше публікує сімейні фото з сином Августом Філіпом.
- Вона вперше показала новонародженого сина за два тижні після його народження. Тоді ж онука королеви Єлизавети ІІ оголосила ім'я первістка.
- Вдруге світ побачив сина королівського подружжя на початку березня. Тоді пара влаштувала сімейну прогулянку з нагоди Дня матері та сфотографувала малюка на траві на тлі нарцисів.
- Згодом принцеса Євгенія зворушила мережу новим фото з маленьким сином і чоловіком, яке зробила після святкування свого дня народження.
- На Великдень подружжя позувало з сином на тлі величезного квітучого дерева та привітало громадськість зі святом.