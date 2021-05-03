Принц Гарри впервые выступил на публичном мероприятии после переезда в Соединенные Штаты Америки. Он вышел на сцену стадиона So-Fi, расположен в Лос-Анджелесе. На событии также присутствовали Дженнифер Лопес, Селена Гомес и другие звезды, политики.

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Речь принца Гарри

Внук Ее Величества впервые вышел на публику после похорон принца Филиппа. В СМИ уже сравнивают его выступление с выступлением рок-звезды. Имя принца Гарри осветили гигантскими буквами на мигающем экране. В пятиминутной речи королевский наследник поблагодарил медиков, а также призвал заботиться о себе и родных.

"Мы находимся на завершающем этапе глобальной борьбы с COVID-19. Сегодня вечером чтим каждого вакцинированного сотрудника передовой по всему миру. Вы провели последний год, храбро и самоотверженно защищая всех нас. Вы жертвовали собой рисковали и знали, насколько большой ценой", – обратился Гарри к медицинским работникам.

Также мы собрались вместе, потому что эта пандемия не закончится, если не будем действовать сообща. Вакцину нужно раздать всем и везде. Мы не сможем по-настоящему восстановиться, пока не будет ее справедливого распределения во все уголки мира,

– отметил принц.

Он добавил: "Перед нами стоит миссия. Вирус не признает границ. Доступ к вакцине не может определяться географией. Пандемия доказала, что, когда страдает кто-то, страдаем мы все. То, что мы делаем в эту минуту, войдет в историю. Сегодня мы солидарны с миллионами семей в Индии".

Меган Маркл не выступила в концерте

Вместе с принцем Гарри на мероприятии должна была быть его жена Меган Маркл, однако она так и не вышла на сцену. Беременная возлюбленная принца осталась дома. Однако ее выступление будет в телевизионной версии концерта, которую будут транслировать 8 мая. Меган запишет обращение дистанционно.