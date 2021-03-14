Внучка королевы Елизаветы II обнародовала новое трогательное фото первенца. Она поздравила свою маму, герцогиню Йоркскую, и всех подписчиц с Днем матери.

Принцесса Евгения стала мамой впервые 9 февраля. Почти через месяц она решила обнародовать новое милое фото первенца на личной странице.

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Новое фото сына принцессы Евгении

Маленький сын принцессы Евгении позировал на лужайке. Вероятно, внучка королевы Елизаветы решила выйти на небольшую прогулку с малышом. Так она наслаждалась первым в жизни Днем матери.

Август Филипп лежал на небольшом светлом покрывале. Он был одет в брюки с принтом, вязаный белоснежный свитерок и шапочку. На этот раз принцесса Евгения решила не показывать лицо мальчика.

Отметим, что Ее Королевское Высочество опубликовала также архивное фото. На нем она изображена маленькой. На руках крошечную принцессу Евгению держит ее мама Сара, герцогиня Йоркская.

Как видите, я наслаждаюсь своим первым Днем матери. ⁣Я также поздравляю свою прекрасную маму с этим нашим снимком с марта 1990 года. Ты меня так многому научила,

– написала принцесса под фото.

Для просмотра фото листайте вправо:

Напомним, за две недели после родов принцесса Евгения впервые показала первенца и объявила его имя. Ее Королевское Высочество и господин Джек Бруксбэнк стали родителями сына Филиппа Августа Хоука Бруксбэнка.