"П***йте зарабатывать деньги для армии": почему Антон Мухарский ушел с территориальной обороны

С первых дней войны шоумен Антон Мухарский вступил в ряды территориальной обороны. Однако по собственному опыту он понял, что военными делами должны заниматься военные.

Антон, как и большинство киевлян, утром 24 февраля проснулся от взрывов. Тогда решил присоединиться к числу звездных коллег и других земляков, вставших на защиту государства с оружием в руках.

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Почему Антон Мухарский ушел с терробороны

Во время одного из дежурств у блокпоста, Антон принял машину, двигавшуюся по трассе, за вражескую ДРГ. Тогда открыл огонь. К счастью, не попал в цель, поскольку впоследствии выяснилось, что автомобиль принадлежал СБУ и ехал на спецзадание.

После этой неприятной ситуации с Антином разговаривало высшее командование. Ему пришлось покинуть терроборону. Мухарский отмечает, что "военным делом должны заниматься военные".

ВСУ спросили, кто я по военной профессии, я ответил, что музыкант военных оркестров. Ну и сказали: "П***йте зарабатывать деньги для армии",

– с улыбкой вспомнил Мухарский.

Сейчас шоумен находится в Соединенных Штатах Америки, где выступает на благотворительных концертах, собирает средства для поддержки Украины. Муж считает, что так он может принести стране больше пользы, чем с оружием в руках.

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