Патриотический трек "Так, я люблю Україну" вышел восемь лет назад, в ноябре 2013-го. Однако из-за войны с Россией винницкая группа наполнила его новым мощным содержанием.

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ТІК перевыпустил клип "Так, я люблю Україну"

В видео появились кадры с временно оккупированных территорий Украины – Херсона, Бердянска, Энергодара, где местные протестовали перед вооруженными российскими оккупантами. В клипе появился и Виктор Бронюк, кторый чистил оружие на фоне гитары и цветущего зеленого сада.

Срежиссировал видео клипмейкер Роман Веркулич, вынужденно переехавший в Винницу. Его дом в Ирпене разрушили русские вояки.

Эту песню мы пели на всех континентах мира и в самых горячих точках страны. Сегодня она звучит с новым смыслом. И с неизменной любовью к Украине, которую каждый в это время почувствовал с двойной силой! Гордимся каждым героем-защитником и тем, что мы – украинцы,

– подписали музыканты.

"Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла", – заявил Бронюк в конце видео. Это строчки из стихотворения Павла Тычины "Я утверждаюсь".

ТИК – Люби ти Украину: смотрите видео онлайн

Напомним, 43-летний лидер группы ТІК Виктор Бронюк тоже вступил в ряды терробороны. Он защищает Украину в родной Винницкой области.

Поклонникам группы ТІК понравилось и новое звучание, и новый клип на песню "Так, я люблю Україну". В комментариях они поблагодарили Виктора Бронюка и всех украинских защитников: