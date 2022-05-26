Патриотический трек "Так, я люблю Україну" вышел восемь лет назад, в ноябре 2013-го. Однако из-за войны с Россией винницкая группа наполнила его новым мощным содержанием.
По теме Потап написал ритмичный трек, посвященный ВСУ: "Наши надавали раші"
ТІК перевыпустил клип "Так, я люблю Україну"
В видео появились кадры с временно оккупированных территорий Украины – Херсона, Бердянска, Энергодара, где местные протестовали перед вооруженными российскими оккупантами. В клипе появился и Виктор Бронюк, кторый чистил оружие на фоне гитары и цветущего зеленого сада.
Срежиссировал видео клипмейкер Роман Веркулич, вынужденно переехавший в Винницу. Его дом в Ирпене разрушили русские вояки.
Эту песню мы пели на всех континентах мира и в самых горячих точках страны. Сегодня она звучит с новым смыслом. И с неизменной любовью к Украине, которую каждый в это время почувствовал с двойной силой! Гордимся каждым героем-защитником и тем, что мы – украинцы,
– подписали музыканты.
"Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла", – заявил Бронюк в конце видео. Это строчки из стихотворения Павла Тычины "Я утверждаюсь".
ТИК – Люби ти Украину: смотрите видео онлайн
Поклонникам группы ТІК понравилось и новое звучание, и новый клип на песню "Так, я люблю Україну". В комментариях они поблагодарили Виктора Бронюка и всех украинских защитников:
- "Доказательство того, что сильные песни никогда не перестанут быть актуальными. Эта песня – хороший знак группы ТІК";
- "Легендарная песня, которая сегодня звучит с новой силой! Слава Украине";
- "Спасибо ТІК, всем героям и бесстрашным украинцам! Безгранично любим свою Украину";
- "Очень спасибо с Казацкого, из Херсона";
- "Хорошее исполнение".