Антон, как и большинство киевлян, утром 24 февраля проснулся от взрывов. Тогда решил присоединиться к числу звездных коллег и других земляков, вставших на защиту государства с оружием в руках.
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Почему Антон Мухарский ушел с терробороны
Во время одного из дежурств у блокпоста, Антон принял машину, двигавшуюся по трассе, за вражескую ДРГ. Тогда открыл огонь. К счастью, не попал в цель, поскольку впоследствии выяснилось, что автомобиль принадлежал СБУ и ехал на спецзадание.
После этой неприятной ситуации с Антином разговаривало высшее командование. Ему пришлось покинуть терроборону. Мухарский отмечает, что "военным делом должны заниматься военные".
ВСУ спросили, кто я по военной профессии, я ответил, что музыкант военных оркестров. Ну и сказали: "П***йте зарабатывать деньги для армии",
– с улыбкой вспомнил Мухарский.
Сейчас шоумен находится в Соединенных Штатах Америки, где выступает на благотворительных концертах, собирает средства для поддержки Украины. Муж считает, что так он может принести стране больше пользы, чем с оружием в руках.
Звезды в терробороне и ВСУ: последние новости
- Лидер группы O.Torvald Женя Галич отправился в армию ВСУ. Музыкант не рассекречивает, где воюет, но несколько кадров с фронта показал.
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