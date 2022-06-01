Первые несколько месяцев Женя Галич помогал войску, волонтерив во Львове на нужды армии. Впоследствии его взяли в ряды военных – теперь мужчина имеет возможность защищать страну с автоматом.

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На новых снимках Женя Галич одет в форму и имеет военное снаряжение. Признался, что очень хочет сходить в душ, но его нет.

"В санатории "Шляпа" очень нужен душ. Спокойной ночи", – пошутил артист, назвав место своего пребывания в честь головного убора товарища, что с ним на фото.



Женя Галич в армии / Фото с инстаграм-сторис артиста



Женя Галич в армии / Фото с инстаграм-сторис артиста

В комментариях подписчики поблагодарили артиста за оборону страны и назвали его "рок-героем":

"Спасибо, Женя, что бережешь мой сон! Мирной нам ночи";

"Рок-герой";

"Спасибо за наш покой, береги себя";

"Спокойной и тихой ночи, Жень";

"Спокойной ночи. Спасибо за службу";

"Жека, пофиг на тот душ, когда ты оставил такую длину волос. Жду встречи после победы!"

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Галич в армии

Ранее Галич рассказывал, что автомат в начале войны ему не дали, поэтому он чувствовал себя малополезным для страны.

Автомат мне не дали… И я (думаю, как и большинство мужчин, у которых не получилось призваться) чувствую себя "не полезным". Карту себя за то, что недостаточно делаю, не все выходит, как говорится "не у дел". Но мой "комбат" сказал не размахиваться и помогать тем, чем могу,

– говорил исполнитель.

О том, что его взяли в армию, лидер O.Torvald сообщил в своей инстаграмме в середине апреля. Там он попросил небезразличных помочь с денежными средствами, чтобы приобрести некоторые вещи для обороны страны.